Густаву Гусаку 10 января исполнилось бы 111 лет

БРАТИСЛАВА, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо почтил память последнего президента социалистической Чехословакии и многолетнего лидера компартии этой страны, словака по происхождению, Густава Гусака, которому в среду исполнилось бы 111 лет. Об этом сообщил на свой странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко, который вместе с главой кабмина и вице-спикером парламента Любошем Блахой возложил венки на могиле Гусака в Братиславе.

"Сегодня Густав Гусак прожил бы 111 лет. Некоторые его любят, другие - проклинают. Важно, что он что-то создал и оставил после себя, - отметил Данко. - С господином председателем правительства Робертом Фицо и коллегой вице-спикером парламента Любошем Блахой мы отметили его день рождения [принеся венки на могилу Гусака] на кладбище [в братиславском квартале] Дубравка".

Данко является председателем входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии, Фицо возглавляет крупнейшую партию коалиции - "Направление - социальная демократия", в руководстве которой находится и Блаха. Этих политиков объединяют также критические взгляды на либеральную демократию.