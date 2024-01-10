В реке Тиса с 2022 года утонули 19 пытавшихся сбежать с Украины мужчин

Госпогранслужба рекомендовала жителям не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. По меньшей мере 19 мужчин, пытавшихся сбежать от мобилизации на Украине, утонули в реке Тиса на границе с Румынией с февраля 2022 года. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

"[С февраля 2022 года] на Тисе погибли 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также отмечается, что в среду пограничники достали из реки мужчину в полубессознательном состоянии. Он рассказал, что заплатил $5 тыс. за помощь в пересечении границы, однако вместо "обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток".

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, месяцами не выходят из дома.

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.