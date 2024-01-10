В Зеленоградске по требованию Роспотребнадзора из магазина убрали кота

Как сообщили сотрудники торговой точки, животное появилось в магазине на Курортном проспекте больше двух лет назад

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Руководство продуктового магазина в курортном Зеленоградске под Калининградом по требованию регионального управления Роспотребнадзора "уволило" кота Сергея, который "проработал" в нем больше двух лет. Об этом ТАСС сообщили сотрудники торговой точки.

Зеленоградск - самый близкий к Калининграду курортный город на берегу Балтийского моря. Коты стали символом города: повсеместно установлены скульптурки кошек, их изображения красуются на стенах домов, светофорах. В городе придумали должность котошефа, который должен подкармливать кошек, для животных установлены специальные домики, а в городской водонапорной башне 1905 года постройки открыта постоянно действующая выставка частной арт-коллекции кошек под названием "Мурариум".

"Кот Сергей "работает" у нас за еду, за ласку от посетителей. Он приходит в магазин, когда ему хочется, уходит, когда ему надоедает. Он привлекает посетителей, все его знают, для него выделено специальное "рабочее место". После обращения жителей в Роспотребнадзор мы вынуждены были его "уволить". Мы не можем нарушать требования СанПиНа, по которым кот действительно не может находиться в магазине", - сказал представитель торговой точки - "Ю-маркет экспресс".

По словам собеседника агентства, кот появился в магазине на Курортном проспекте Зеленоградска больше двух лет назад. "Сергей изначально домашний кот. Кто-то переезжал и оставил его на улице, <...> мы его как-то раз приютили - и так он стал приходить к нам чаще и в итоге стал членом команды", - рассказал собеседник агентства. После "увольнения" кота забрала домой руководитель магазина.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что в ведомство от гражданина поступила жалоба на проживание кота в торговом зале продуктового магазина. В ней указано, что лежанка для животного оборудована в магазине на подоконнике недалеко от места, где наливают кофе навынос и готовят пищу. "Территориальный отдел объявил ООО "Юринат-продукт" предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры к исполнению в части недопустимости содержания кота в продовольственном магазине", - уточнил ТАСС представитель ведомства.