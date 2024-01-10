Частота авиарейсов между Псковом и Москвой с весны увеличится вдвое

В настоящее время между двумя городами совершается один авиарейс в день

ПСКОВ, 10 января. /ТАСС/. Власти Псковской области достигли договоренности с авиакомпанией "Азимут" и увеличили частоту рейсов между Псковом и Москвой в два раза: с конца марта полеты будут совершаться два раза в сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Как и анонсировал, договорились с руководством "Азимута" об увеличении количества авиарейсов на самый востребованный маршрут нашего региона Псков - Москва. С 31 марта по 26 октября добраться до столицы или прилететь в Псков можно будет ежедневно утром и вечером", - написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Вылет из Москвы будет в 08:05 и в 19:00. Вылет из Пскова - в 10:30 и в 21:15. В настоящее время между двумя городами совершается один авиарейс в день. Время в пути 1 час 20 минут.