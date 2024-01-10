Глава Минлесхоза Финляндии сообщила, что КПП на границе с РФ останутся закрытыми еще месяц

Сари Эссайя подтвердила информацию, которую ранее распространили несколько финских СМИ

ХЕЛЬСИНКИ, 10 января. /ТАСС/. Кабмин Финляндии решил продлить закрытие пропускных пунктов на границе с Россией на месяц.

Об этом сообщила на предвыборных дебатах в эфире телеканала Yle глава Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии, также являющаяся кандидатом в президенты от христианских демократов, Сари Эссайя.

Ранее несколько финских СМИ сообщили, что КПП будут закрыты еще месяц.

"В этом случае могу подтвердить информацию, которая стала доступна общественности", - сказала она.

9 января глава правительства Финляндии Петтери Орпо сообщил, что работа пропускных пунктов на границе с Россией не будет возобновлена после 14 января. Кабмин Финляндии примет решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией 11 января.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.