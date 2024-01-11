Мишустин вручит премии правительства в области СМИ

В мероприятии также будет участвовать вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин проведет церемонию вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. Она пройдет в преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, в мероприятии также примет участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Премия правительства в области СМИ была учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. Размер каждой из них составляет 1 млн рублей. Претендовать на награду могут как отдельные соискатели, так и журналистские коллективы. В сентябре 2021 года правительство увеличило количество ежегодных премий с 10 до 20.

В разное время награду получали Ирада Зейналова, Михаил Швыдкой, Константин Эрнст. В 2022 году ее был удостоен телеведущий Андрей Малахов, а также военкоры и другие журналисты, освещающие ситуацию в зоне специальной военной операции и на новых территориях РФ. Имена лауреатов премии за 2023 год пока не объявлялись.