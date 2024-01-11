В суде ООН начинается рассмотрение дела о возможном геноциде в секторе Газа

Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель

ГААГА, 11 января. /ТАСС/. Международный суд ООН в Гааге начинает рассмотрение иска Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля о возможном геноциде в секторе Газа. Слушания посвящены предупредительным мерам, которые инстанция имеет право вводить, чтобы предотвратить обострение ситуации на период проведения разбирательства по существу.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции о геноциде и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также обязан выплатить репарации.

Помимо этого, ЮАР потребовала введения предупредительных мер, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего, серьезного и непоправимого" нарушения их прав и "обеспечить соблюдение Израилем обязательств по конвенции". Именно этому вопросу посвящены слушания, которые пройдут 11-12 января. В первый день слово будет предоставлено южноафриканским представителям, которые получат три часа на изложение своей позиции. Во второй день столько же времени будет отведено израильской стороне.

Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, однако у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.

Геноцид или право на самооборону

Обвинительное заключение ЮАР занимает более 80 страниц. В нем содержатся рассказы очевидцев, заявления ООН, отчеты и исторические сравнения, которые нацелены на то, чтобы показать, что Израиль осуществляет геноцид против палестинского населения в секторе Газа. При этом ЮАР стремится доказать, что действия Израиля выходят за рамки самообороны. В качестве подтверждения приводятся большое число погибших, принудительное перемещение, прекращение поставок продовольствия, ограничение рождаемости посредством нападений на больницы. Содержатся в документе многочисленные примеры прямого и публичного подстрекательства к геноциду со стороны израильских государственных чиновников, в том числе со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху: угрозы сделать Газу навсегда непригодной для проживания, упоминание палестинцев как "людей-животных" и многое другое. Упоминаются и призывы министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира изгнать палестинцев из Газы.

Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет юридической основы и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Почему иск подала ЮАР

В своем иске ЮАР ссылается на ООН, которая призвала международное сообщество "сделать все возможное, чтобы положить конец риску геноцида против палестинского народа". Всего через неделю после начала операции Израиля в секторе Газа президент ЮАР Сирил Рамапоса выразил солидарность с палестинцами, назвал Израиль "государством апартеида" и сказал, что его страна, имеющая собственную историю апартеида, не может не поддерживать жертв угнетения. В ноябре прошлого года южноафриканский парламент проголосовал за закрытие израильского посольства в Претории и разрыв дипломатических отношений с Израилем до тех пор, пока в секторе Газа не будет прекращен огонь.

Исторические связи ЮАР и палестинцев насчитывают десятилетия. Организация освобождения Палестины поддерживала борьбу Африканского национального конгресса Нельсона Манделы против правительства белого меньшинства до конца апартеида в начале 1990-х годов. Израиль же, напротив, несмотря на международное эмбарго на поставки оружия, активно поддерживал режим апартеида оружием и военными технологиями. В 1997 году Нельсон Мандела подчеркнул связь с палестинцами, сказав: "Мы слишком хорошо знаем, что наша свобода будет неполной без свободы палестинцев".