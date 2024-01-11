Обновленная экспозиция Минобрнауки на ВДНХ представит умный браслет и робота-баристу

Также на выставке начала работать биологическая и сельскохозяйственная лаборатория от проекта "Наша лаба

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Обновленную экспозицию Министерства науки и высшего образования РФ будет представят в четверг на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в павильоне №57. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"11 января 2024 г. в 17:00 в павильоне №57 "Россия - моя история" состоится презентация обновленной экспозиции Минобрнауки России "Десятилетие науки и технологий" в рамках международной выставки-форума "Россия". Будут представлены не только новые экспонаты, но и работа "умного" браслета, который позволяет посетителям по итогам прохождения экспозиции и ответов на ряд вопросов получить персональные рекомендации по выбору направления научной карьеры. Также на выставке начала работать биологическая и сельскохозяйственная лаборатория от проекта "Наша лаба", - отметили в пресс-службе.

Экспозиция посвящена передовым отечественным разработкам в научно-технологической сфере и трансформации высшей школы. Среди уникальных экспонатов, например, роботизированная медицинская система для 3D-биопечати для полнослойного закрытия кожного дефекта, а также ручной автономный комплекс двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей "Тканевой пистолет".

Зрители увидят макеты установок класса мегасайенс Nica и "Сила", малый космический аппарат "Ярило" №5 весом всего 21 кг, беспилотную авиационную систему "Контур", оптический модуль детектора глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD и многое другое. Всего на выставке более 60 экспонатов.

Особое место в экспозиции занимает визуализация. Так, интерактивная инсталляция по мотивам "Портрета профессоров П. Л. Капицы и Н. Н. Семенова" Бориса Кустодиева даст возможность каждому посетителю вписать себя в портрет и скачать фотографию, обработанную искусственным интеллектом.

Выставку сопровождают специально созданные видеошоу, которые познакомят гостей с историей российской науки, вызовами и перспективами научно-технологического развития. В заключительном шоу "Вдохновение" зрители познакомятся с молодым ученым в лаборатории будущего. Он покажет, как наука помогает в повседневной жизни, и каким может стать будущее благодаря молодым ученым. Посетители смогут пообщаться с роботом-баристой, пока он нальет кофе, попробовать отечественные продукты группы компаний "Эфко" из растительного сырья.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.