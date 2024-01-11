В Волынской области Украины раскольники захватили храм УПЦ

При захвате сторонники ПЦУ выломали дверь церкви, сообщили в Союзе православных журналистов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По его информации, при захвате сторонники ПЦУ выломали дверь храма. Свято-Казанский храм построен в 1801 году и является памятником архитектуры национального значения.

Как сообщает СПЖ, в октябре 2023 года в Пище провели собрание местных жителей, которые высказались за передачу храма Казанской иконы Божией Матери раскольникам. При этом не учитывалось мнение прихожан УПЦ и настоятеля храма.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.