В Петербурге умер писатель-фантаст Николай Романецкий

Ему было 70 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Писатель-фантаст, переводчик, лауреат премии Аркадия и Бориса Стругацких Николай Романецкий умер в Петербурге на 71-м году жизни. Информация об этом опубликована на сайте Союза писателей Санкт-Петербурга, членом которого он являлся.

"С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век". Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

На сайте также сообщается, что о месте и времени похорон будет объявлено позже. В соцсетях коллеги и друзья писателя рассказали, что он умер после продолжительной болезни.

Читатели знали его по таким работам как "Замок ужаса", "Конь в малине", "S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов", "Мир в латах", "Сквозняк в незакрытых дверях" и многим другим, он автор циклов "У мертвых Кудесников длинные руки". Романецкий был профессиональным литератором, редактором и переводчиком с конца 1980-х годов. На протяжении многих лет он писал под разными псевдонимами, а также занимался переводом фантастики.

Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, после чего 12 лет проработал на Балтийском заводе, прошел путь от инженера до заместителя начальника цеха. Его первое произведение - повесть "Третье имя" - было опубликовано в журнале "Энергия" в 1987 году.