На Камчатке открылся трехдневный снегоходный маршрут по хвойному массиву

Он стартует из поселка Таежный или села Лазо

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Познавательный маршрут по хвойному массиву Щапинских ельников запустили на Камчатке, сообщили ТАСС в Кроноцком заповеднике.

"Познавательный маршрут "Зимняя сказка" стал серебряным призером профессиональной туристической премии "Маршруты России". Туристов приглашают в путешествие к уникальному для полуострова хвойному массиву Щапинских ельников и горячим целебным источникам в окружении живописных горных ландшафтов. На территории расположены уютные гостевые дома, оборудованы купальни, баня. Безопасность путешественников на протяжении всего пути обеспечивают госинспекторы заповедника", - сообщили в особо-охраняемой природной территории.

Уточняется, что трехдневный снегоходный маршрут стартует из поселка Таежный или села Лазо примерно в 450 км от краевой столицы. Добраться туда можно на автомобиле, пересесть на снегоходы и отправиться к Лазовскому участку Кроноцкого заповедника.

Как ранее сообщили ТАСС в краевом правительстве, особенной популярностью у туристов на Камчатке зимой также пользуются горнолыжные туры, в том числе фрирайд на склонах вулканов, хели-ски туры, посещение питомников ездовых собак, зимний серфинг в водах Тихого океана. Также гости полуострова посещают горячие термальные источники.