В Канаде галерея удалила информацию о бывшем директоре из-за связей с нацистами

Имя Фердинанда Эксхардта убрали со стен главного вестибюля культурного учреждения и с интернет-портала галереи Виннипега, сообщает телеканал CTV

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Художественная галерея Виннипега (провинция Манитоба) удалила все упоминания о бывшем директоре учреждения из-за его предполагаемых связей с нацистами. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, имя Фердинанда Эксхардта, который с 1953 по 1974 годы руководил виннипегской художественной галереей, удалено со стен главного вестибюля культурного учреждения, с интернет-портала галереи и с других носителей.

Отмечается, что у галереи появились данные о том, что Эксхардт в 1930-е годы поддерживал нацистов в Германии, в том числе публиковался в соответствующих периодических изданиях. В настоящее время эта информация изучается и проверяется ее сотрудниками.

Кроме того, глава Манитобы Уэб Кинью уже принял решение денонсировать постановление, принятое властями в 1982 году, о награждении Эксхардта высшей наградой провинции. "Этот человек, если говорить откровенно, давал присягу на верность [Адольфу] Гитлеру", - пояснил он свое решение прессе.

Эксхардт переехал в Канаду в 1950-е годы. Он умер в 1995 году.