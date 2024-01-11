10 января, 22:40

В западной части Чукотки ожидается похолодание до минус 50 градусов

Жителям рекомендовали не покидать пределы населенных пунктов

ТАСС, 11 января. Синоптики на Чукотке прогнозируют мороз до минус 50 градусов на западе полуострова. Также на побережьях Чукотского и Берингова морей порывы ветра будут достигать 20 м/с, прогнозируется низовая метель, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным "Чукотского УГМС", 11 января ожидается восточный ветер с усилениями до 14 м/с. На побережьях Чукотского и Берингова морей порывы будут достигать 20 м/с, низовая метель. Температура воздуха по округу от 20 до 35 градусов ниже нуля, в континентальной части 40-45 мороза, на западе до минус 50", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Чукотгидромете, такие низкие температуры не являются аномальными для этого времени года, но жителям рекомендовано не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять детей без присмотра. 

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