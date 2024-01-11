В Москве ожидаются резкие колебания температуры

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, утром 11 января ожидается минус 2-0 градусов, к вечеру похолодает примерно на 10 градусов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Морозы до 27-30 градусов прогнозируются в Московском регионе с пятницы по воскресенье, а в понедельник придет значительное потепление. Днем будет минус 1-6 градусов, а ночью - минус 10-15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Четверг будет "необычным днем" в регионе, отметил он. Утром ожидается минус 2-0 градусов, но уже к вечеру похолодает примерно на 10 градусов.

"Нас ждут три дня аномально холодной погоды. В пятницу прогнозируется до минус 17-23 градусов ночью и до 14-16 градусов днем, в субботу - до 24-27 градусов, местами по области даже до 30 градусов, ночью и 17-20 градусов днем, в воскресенье - до 17-22 градусов ночью и 10-15 градусов днем. Но в понедельник нас ждут значительные перемены - температура заметно повысится", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в понедельник ожидается 10-15 градусов мороза ночью и 1-6 градусов мороза днем, во вторник - 4-9 градусов мороза ночью и 3-8 градусов мороза днем. "И такой температурный фон уже около климатической нормы. По предварительным расчетам, в среду будет аналогичная погода", - сказал он.