В Якутске из-за морозов отменили очные занятия для учеников 1-8-х классов

По данным Якутского гидрометцентра, днем температура воздуха составит минус 43-45 градусов

ЯКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Школьники 1-8-х классов в Якутске освобождены от очного посещения занятий из-за морозов. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления образования.

"11 января 2024 года. Актированный день для обучающихся 1-8-х классов", - говорится в сообщении.

По данным Якутского гидрометцентра, в 06:00 (00:00 мск) температура воздуха в районе Гимеина составила минус 44 градуса с ветром 1 м/с, в районе аэропорта - минус 46 градусов. Днем температура составит минус 43-45 градусов.

Наиболее низкая температура в Якутии по состоянию на 06:00 мск (00:00 мск) зафиксирована в Оймяконском районе. В пункте наблюдения Делянкир зарегистрировано 55 градусов мороза, 54 градуса мороза - в Оймяконе и Усть-Нере.

Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.