На Камчатке в новогодние каникулы оздоровили более 50 детей участников СВО

Они смогли бесплатно отдохнуть в загородных лагерях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. На Камчатке более 50 детей участников специальной военной операции (СВО) в новогодние каникулы отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, сообщили на сайте краевого правительства.

"По бесплатным путевкам в загородном оздоровительном лагере "Альбатрос" отдохнули 32 ребенка из краевой столицы, Елизова, Вилючинска, Быстринского района. В детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина была организована смена для 22 детей участников СВО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в детском лагере им. Гагарина провели профильную военно-патриотическую смену, участники которой могли вступить в ряды юнармейцев.

На Камчатке в рамках мер поддержки участников СВО и их семей предоставляются бесплатное питание в учреждениях образования школьникам и студентам, путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги социально-медицинской реабилитации для получивших ранение, выплаты членам семей в случае гибели военнослужащего, а также зачисление в первоочередном порядке детей 1-6-х классов в группы продленного дня.