В Приморье заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог почти втрое

В связи с ростом количества заболевших в регионе ввели дополнительные меры предупреждения распространения вирусов в медицинских организациях, в том числе масочный режим

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ в Приморском крае на первой неделе нового года превысила эпидемический порог на 186,8%, сообщила ТАСС ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева. Выходные дни замедлили рост заболеваемости, но он продолжается.

"На первой неделе 2024 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 186,8%. Темп прироста по отношению к прошлой неделе несколько ниже, но это не значит, что нужно забывать про меру профилактики. Были новогодние каникулы, и люди реже обращались за медицинской помощью", - сообщила специалист.

Он отметила, что поскольку в это время продолжались новогодние каникулы, закрытых групп в школах и детских садах из-за заболеваемости не было. В середине декабря частично был приостановлен образовательный процесс в 70 группах 61 дошкольного образовательного учреждения и в 62 классах 39 школ края.

В связи с ростом количества заболевших ОРВИ в Приморье были введены дополнительные меры предупреждения распространения вирусов в медицинских организациях, в том числе масочный режим. Ведомство также рекомендует жителям использовать медицинские маски в общественных местах для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.