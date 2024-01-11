На трассах Новосибирской области возобновили движение пассажирского и грузового транспорта

Ограничения вводили из-за неблагоприятных погодных условий

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Движение автобусов, грузовиков, маршрутных и легковых такси открыли на трех федеральных автодорогах в Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 06:00 11 января 2024 года (02:00 мск), по данным ФУАД "Сибирь", движение на автодорогах федерального значения Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт" восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении.

Ограничения вводили из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега, метели, ветра с порывами до 33 м/с, снежных заносов.

Ранее штормовые предупреждения объявили в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае, Горном Алтае, Туве и Хакасии.