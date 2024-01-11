В Хабаровском крае открыли одну из самых протяженных ледовых переправ

К проезду по ней допускается транспорт массой не более 10 тонн

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. В Хабаровском крае открылась ледовая переправа через Амур протяженностью более 13 км. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Ледовая переправа протяженностью более 13 км, одна из самых протяженных в Хабаровском крае, пролегла через реку Амур и соединила город Амурск с селом Вознесенское в Амурском районе. К проезду по ней допускаются транспортные средства массой не более 10 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственник ледовой дороги и обслуживающая организация ответственно подошли к оборудованию переправы. Она успешно прошла техническое освидетельствование, контрольную проверку грузоподъемности.

Как уточнили ТАСС в МЧС, переправы через замерзшие реки открылись в общей сложности в 13 местах в районах Хабаровского края и у Хабаровска. Помимо переправы в Амурском районе, две открыты в Охотском районе, две - в Николаевском, две - в Хабаровском, три - в Аяно-Майском, одна - в Верхнебуреинском, одна - в районе имени Полины Осипенко. Еще одна действует около Хабаровска.

Инспекторы ГИМС при патрулировании контролируют соблюдение грузоподъемности на зимних проездах по рекам. При выявлении нелегальных переправ специалисты обращаются в органы местного самоуправления для того, чтобы были приняты меры по недопущению выезда на водоемы в необорудованных местах. Переправы по льду там могут быть опасны для жизни. На толщину льда влияют подводные течения, ключи и родники, сбросы сточных вод, растительность по берегу, расположенные в непосредственной близости строения. Такие места легко не заметить в циклон или в сумерки, а также после снегопада, что увеличивает вероятность провала под лед.

По информации МЧС, за новогодние каникулы инспекторы ГИМС провели порядка 30 рейдов и патрулирований на водоемах и вдоль берегов, было проинструктировано свыше 200 человек. На контроле места массового выхода людей на лед. В основном это бухты либо определенные участки на реках, где собираются рыбаки. В частности, в бухтах Силантьева, Юго-Западная, в устье реки Тумнин, в заливе Чихачева, на реках Иня, Урак и Кухтуй ежедневно находится по несколько сотен человек. Специалисты разъясняют им меры безопасности, рассказывают о средствах спасения, напоминают об опасности выезда на лед на автомобилях.