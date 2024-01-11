В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от кори и паротита

По словам зампреда правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, в первую очередь на прививку будут приглашать детей, которые были в листе ожидания

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Хабаровский край получил первую партию вакцины для профилактики кори и паротита, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Первую партию, которая поступила в Хабаровский край, распределили по поликлиникам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В первую очередь на прививку будут приглашать детей, которые были в листе ожидания", - написал Никонов.

Последующие поставки позволят иммунизировать всех детей в регионе, которым положена вакцинация.

В Хабаровском крае случаи заболевания кори пока не зафиксированы.

Президент Владимир Путин во время прямой линии в декабре поставил задачу перед руководителями министерств в короткие сроки решить проблему с дефицитом вакцины, который возник из-за нехватки сырья, из которого она производится.