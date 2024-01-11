В Хабаровском крае заключили 7,6 тыс. соцконтрактов за три года

Выплаты по ним жители региона направили на открытие своего дела, поиск работы и ведение хозяйства

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Жители Хабаровского края заключили 7,6 тыс. социальных контрактов за три года, выплаты по ним они направили на открытие своего дела и ведение хозяйства. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"В 2023 году власти Хабаровского края направили на выплаты по социальным контрактам 384,5 млн рублей. Эти средства позволили заключить 2 169 договоров, благодаря которым жители смогли поправить свое материальное положение. Всего же за три года в крае было заключено 7,6 тыс. соцконтрактов", - говорится в сообщении.

Самыми популярными направлениями, на которые была предоставлена поддержка в 2023 году, стали ведение бизнеса и личного подсобного хозяйства, поиск работы. Заключить социальный контакт могут как трудоспособные граждане, так и пенсионеры, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что в 2024 году планируется заключить около 2 тыс. контрактов. На это предусмотрено 427,6 млн рублей. Процедуру подачи заявления на получение соцконтракта упростят - достаточно будет заполнить одно заявление на портале "Госуслуги" без предоставления дополнительных справок.