В США 25 января впервые казнят заключенного с помощью чистого азота

Адвокаты осужденного считают такой метод казни жестоким, сообщает телекомпания NBC

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Власти американского штата Алабама планируют впервые казнить заключенного с помощью чистого азота 25 января. Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы.

Как отмечают адвокаты заключенного, этот метод отличается жестокостью. По их словам, власти штата используют их подзащитного в качестве "испытуемого" для нового метода казни.

Заключенный Кеннет Смит был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе с сообщником он получил за убийство $1 тыс. Сообщник был казнен в 2010 году. Самого Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но он пережил попытку исполнения смертного приговора.

По словам генпрокурора штата, семья убитой "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие".

Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Власти Алабамы разрешили применять этот метод только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.