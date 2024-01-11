На четырех участках трасс Алтая открыли движение транспорта

Ограничения вводились в связи с осадками в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, гололедом и метелями

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта на четырех участках трасс Алтайского края сняты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"Возобновлено движение для всех видов транспорта: на федеральной автодороге А-322 "Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан"; на автодороге К-09 "Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан" от с. Курья до границы Республики Казахстан; на автодороге К-03 "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница НСО" (0-195 км) от г. Змеиногорска до с. Михайловское; на федеральной автодороге А-322 "Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан" от г. Барнаула до с. Поспелиха", - сообщили в ведомстве.

Ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта продолжают действовать на федеральной трассе А-321 "Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан" от г. Барнаула до с. Кулунда. Движение восстановят по мере улучшения обстановки.

Ограничения вводились в связи с осадками в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, гололедом и метелями.