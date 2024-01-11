В ДНР планируют до конца года завершить переход на электронный документооборот

Отказ от бумажных документов позволит сократить сроки получения услуг, отметили в правительстве региона

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Организации и ведомства Донецкой Народной Республики (ДНР) завершат переход на электронный документооборот до конца 2024 года, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"До конца 2024 года планируем завершить переход на электронный документооборот - как внутренний для конкретной госорганизации, так и межведомственный, внешний", - сказал Ежиков.

Он подчеркнул, что даже частичный отказ от бумажных документов позволит сократить сроки получения тех или иных услуг. При этом электронные документы, как уточнил зампред, имеют ту же юридическую силу, что и их бумажный аналог. "Электронный документооборот, кстати, станет основой для внедрения единого цифрового контура и в здравоохранении, и уже тогда можно будет более широко внедрять листки нетрудоспособности и другие документы в электронном виде", - подытожил Ежиков.