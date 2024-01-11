В ДНР рассказали об использовании отечественного коммуникационного сервиса АРМ ГС

В регионе им пользуются свыше 11 тыс. человек

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. человек в Донецкой Народной Республике (ДНР) используют отечественный коммуникационный сервис "Автоматизированное рабочее место госслужащего" (АРМ ГС), сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"Коммуникационный сервис для государственных служащих, например, уже используют свыше 11 тысяч человек. Это, кстати, пилотный проект, и Донецкая Народная Республика принимает в нем участие наряду с другими российскими регионами, которые также тестируют сервисы АРМ ГС", - сказал зампред регионального правительства.

Он подчеркнул, что до конца 2024 года к сервису будут подключены все сотрудники исполнительных органов и органов местного самоуправления.

АРМ ГС - универсальный коммуникационный сервис для госслужащего, защищенное облачное решение. Сервис позволяет работать с документами, поддерживает аудио- и видеозвонки, использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации.