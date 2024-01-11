В Канаде после скандала с захоронениями детей индейцев сгорели 33 церкви

Только два раза пожары были спровоцированы несчастными случаями, сообщает телеканал CBC

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 33 христианские церкви сгорели в разных регионах Канады с мая 2021 года, когда в стране на территории специальных школ были обнаружены сразу несколько массовых захоронений детей коренных жителей. Об этом сообщил телеканал CBC, который провел собственное расследование.

По его данным, лишь дважды пожары были спровоцированы несчастными случаями. Специалисты уже доказали 24 поджога, остальные случаи еще расследуются, но, по предварительной информации, эти пожары также были устроены умышленно. Последний раз христианская церковь в Канаде сгорела в декабре 2023 года.

Опрошенные телеканалом эксперты предполагают, что поджоги могут быть связаны с обнаружением массовых захоронений на территориях бывших школ для детей коренных жителей Канады, так как эти учебные учреждения в том числе управлялись Римско-католической церковью. В 2021 году поджоги церквей осудил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявивший, что граждане "не должны вымещать зло на зданиях, которые могут быть местом утешения" для других людей.

В мае 2021 года в Канаде на территориях трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости тогда шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Эти работы сейчас продолжаются. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию этих школ. После этого в Канаде начались поджоги церквей, десятки были осквернены вандалами.

В 1876 году в правление премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс.

В 2017 году Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.