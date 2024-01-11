В вузе на Камчатке появятся бюджетные места для вулканологов и сейсмологов

По словам главы региона Владимира Солодова, также возобновляется подготовка экономистов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Подготовку вулканологов и сейсмологов на бюджетных местах в магистратуре впервые начнут в новом учебном году в крупнейшем вузе Камчатки - КамГУ им. Витуса Беринга, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"В КамГУ имени Витуса Беринга выделены дополнительные бюджетные места [на новый учебный год - прим ТАСС] - теперь их 286. Это значит, что учиться бесплатно будут на 18 студентов больше, чем обычно. Еще две хорошие новости: возобновляется подготовка экономистов, которая была прекращена четыре года назад, впервые появятся бюджетные места на магистратуру по вулканологии и сейсмологии", - написал губернатор.

На Камчатке подготовка кадров по этим специальностям на базе КамГУ организована совместно с МГУ им. Ломоносова и Институтом вулканологии РАН. Образовательная программа включает интенсивную экспедиционную и выездную подготовку, проведения практических занятий на вулканах полуострова. В настоящий момент большинство действующих сейсмологов и вулканологов на Камчатке получали образование за пределами региона.