По трассе между Новокузнецком и Кемерово восстановили движение грузовиков

Временное ограничение вводили из-за непогоды

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Федеральную трассу Р-255 "Сибирь" и автодорогу Кемерово - Новокузнецк в Кемеровской области открыли для проезда грузового транспорта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Ограничения движения по автодорогам Р-255 "Сибирь" и "Кемерово - Новокузнецк" сняты", - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды было введено временное ограничение движения грузового транспорта на всем протяжении федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", а также автодороги Кемерово - Новокузнецк.