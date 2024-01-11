Мосгорсуд отменил решение осудить на пять лет экс-топ-менеджеров холдинга "Контент Юнион"

Уголовное дело в отношении Александра Лаврова и Анатолия Зяблицкого передадут на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение назначить по пять лет колонии каждому из бывших топ-менеджеров медиахолдинга "Контент Юнион" (Телекомпания "Стрим") - Александру Лаврову и Анатолию Зяблицкому. Об этом сказано в решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда определила приговор Лефортовского районного суда от 31 мая 2023 года в отношении Зяблицкого Анатолия Викторовича и Лаврова Александра Сергеевича отменить, а уголовное дело - передать на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда", - сказано в документе. При этом там отмечается, что оба подсудимых останутся в СИЗО. Им продлен арест до 7 марта 2024 года.

В последний день мая 2023 года Лефортовский суд Москвы признал Зяблицкого и Лаврова виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначив им наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима каждому. Однако осужденные подали жалобу на это решение.

"Контент Юнион" ("Стрим") владеет пакетом популярных телеканалов, в том числе "Охота и рыбалка", "Русский иллюзион", "Еврокино" и "Авто24". Как сказано в обвинительном заключении, бывший глава совета директоров "Контент Юнион" Зяблицкий и экс-гендиректор Лавров в 2017 году путем комбинаций с кредитом от ВТБ и акциями медиахолдинга незаконно завладели всеми активами холдинга - деньгами, ценными бумагами, а также зданием. Тем самым они нанесли ущерб другим соучредителям холдинга на сумму 3,5 млрд рублей. Обвиняемые вину не признавали.

В марте 2022 года в "Контент Юнион" сменилось руководство. Вместо Зяблицкого главой совета директоров стал Владислав Харитонов. Исполнительным директором был назначен Денис Рябцев.