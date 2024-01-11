В школах Тюмени и Тобольска из-за морозов отменили занятия для начальных классов

Речь идет о детях, обучающихся в первую смену

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Занятия в очном режиме отменены для учеников первой смены начальных классов в Тюмени из-за морозов, сообщается в телеграм-канале администрации города. Очные занятия также отменены для учеников начальных классов в Тобольске и Ишиме Тюменской области.

"Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются", - говорится в сообщении.

В телеграм-каналах администраций городов Тобольска и Ишима Тюменской области также сообщается об отмене очных занятий для учеников первой смены с первого по четвертый класс из-за низкой температуры воздуха.

По данным ГУ МЧС по региону, в Тюменской области 11 января облачно с прояснениями, днем местами небольшой снег, ветер может достигать 12 метров в секунду, ночью в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду, температура ночью до минус 30, днем до минус 28.