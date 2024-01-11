В Омской области восстановили движение грузовиков и автобусов по федеральным трассам

В регионе действует штормовое предупреждение

ОМСК, 11 января. /ТАСС/. Движение автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков, ограниченное в утром 10 января на федеральных трассах Омской области из-за сильного ветра, снегопада и метели, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Дороги федерального значения (Р-254, А-320, Р-402) на территории области открыты во всех направлениях. В течение суток вводились ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области, на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения", - говорится в сообщении.

За ночь спасатели четыре раза выезжали, чтобы вызволить застрявших на дорогах различного значения автомобилистов. Такие случае были в Москаленском и Одесском районах. Также была оказана помощь автомобилю скорой помощи с фельдшером и пациентом, который попал в снежный занос.

Региональные власти ограничивали до утра движение на Западном обходе Омска, где 10 января вечером столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. Он перевозил из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков. Два человека погибли, пять госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Омской области действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снегопадов, метели и снежных заносов на дорогах.