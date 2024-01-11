"Известия": потенциальную рабочую силу в России оценили в 4,4 млн человек

По данным газеты, дополнительно можно привлечь к труду отдельные категории граждан, которые отличаются пониженным уровнем занятости по сравнению со средним по стране

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Не менее 4,4 млн россиян могут быть привлечены к труду, что составляет около 6% всех занятых в экономике. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на статью, опубликованную в журнале "Социально-трудовые исследования", который издает ВНИИ труда Минтруда.

Согласно исследованию, не менее 4,4 млн россиян могут быть привлечены к труду, среди которых 2,4 млн - безработные, 0,8 млн - потенциальная безработица (люди, готовые к труду или находящиеся в поиске работы), 0,7 млн - неучтенная безработица (те, кто не трудоустроен, но официально не зарегистрирован на бирже), 0,5 млн - занятые неполный день. Также резервом может выступать неформальная занятость, считают исследователи. Авторы ссылаются на данные Росстата, по которым число неофициальных работников составило 13,4 млн в 2022 году.

Кроме того, дополнительно можно привлечь к труду отдельные категории граждан, которые отличаются пониженным уровнем занятости по сравнению со средним по России. Среди них молодежь до 25 лет (из них работают лишь 21%), лица без опыта (26%), женщины (55%), сельские жители (55%).

В качестве причин кадрового дефицита в России исследователи отмечают демографический кризис и сокращение трудовых ресурсов в период коронавируса. На нехватку специалистов также влияют низкая оплата труда в сочетании с завышенными амбициями соискателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на минимальном уровне, однако в стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих.