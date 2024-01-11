В Приамурье прокуратура обязала мэрию Райчихинска отремонтировать жилой дом

В ведомстве установили, что на фасаде имеются трещины, отслоение кирпичной кладки лоджий и семи квартир, повреждены плиты перекрытия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура Райчихинска в Амурской области обязала местную администрацию и обслуживающую компанию отремонтировать жилой многоэтажный дом и проверить его пригодность для проживания. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"По результатам проверки прокуратура города Райчихинска обратилась в суд с требованиями обязать администрацию города и обслуживающую организацию ООО "Ресурс" получить заключение специализированной организации о состоянии дома и обратиться в межведомственную жилищную комиссию для принятия решения о пригодности (непригодности) жилых квартир для проживания и о признании дома аварийным и подлежащим сносу или о его реконструкции", - говорится в сообщении.

Также надзорные органы обязали мэрию устранить повреждения дома, которые были обнаружены в ходе проверки. Установлено, что на фасаде дома имеются трещины, отслоение кирпичной кладки лоджий и семи квартир, повреждены плиты перекрытия между лоджиями двух квартир на первом и втором этажах. Стены и потолки в подъездах дома и в жилых квартирах граждан в исправном состоянии, повреждений, трещин нет. Кровля дома в исправном состоянии.

Всего в доме 18 квартир, из них 12 являются муниципальными, остальные находятся в частной собственности.