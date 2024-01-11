В Петербурге органы госвласти перешли на отечественное ПО

Город приобрел 15,5 тыс. лицензий программного обеспечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Органы государственной власти Петербурга перешли на отечественное офисное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика ПО "МойОфис".

"Лицензии офисного ПО были приобретены централизовано, в рамках проведения единой открытой конкурсной процедуры. Теперь продукты "МойОфис" будут применяться в 153 организациях Санкт-Петербурга, в том числе в администрации губернатора, государственных казенных учреждениях, администрациях городских районов и профильных комитетах, а также в организациях сферы здравоохранения и образования", - сообщили в пресс-службе компании.

Город приобрел 15,5 тыс. лицензий отечественного офисного ПО. Среди критериев к программным продуктам были работа с текстовыми и табличными документами на компьютерах пользователей, возможность просмотра и демонстрации презентаций, работа с электронной почтой, поддержка российских операционных систем, а также средства автоматизации операций с помощью макросов, открытие CSV-файлов, встроенные средства рецензирования и защита документа паролем.

"Город федерального значения приобрел лицензии с правом на получение обновлений в течение трех лет. Наши технологии обеспечат комфортные условия для безопасной работы с документами и электронной почтой", - отметил генеральный директор "МойОфис" Павел Калякин.