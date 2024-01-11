Путин оценил погоду в Хабаровске

Президент отметил, что "солнышко светит, погода замечательная"

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, начиная встречу с дальневосточными предпринимателями, назвал погоду в Хабаровске замечательной.

"Красиво, светло, солнышко светит, погода замечательная", - сказал глава государства.

Встреча Путина с предпринимателями проходит на площадке Тихоокеанского государственного университета.

Президент прибыл в Хабаровск накануне вечером с Чукотки в рамках поездки по Дальнему Востоку.

В регионе сейчас установились морозы, температура - на 1-2 градуса ниже нормы. Днем воздух прогревается не выше 20 градусов, в горах отмечается до 40 градусов мороза. Такие холода будут сохраняться до 25 января. После в крае ожидается западный циклон, который принесет небольшое потепление.