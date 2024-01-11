В ДВФУ заявили о предоставлении скидок на обучение детей многодетных сотрудников

Снижение стоимости на 20% распространяется на семьи, чьи родители работают в вузе 5-10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) принял положение, по которому многодетные сотрудники, работающие в вузе более пяти лет, могут получить скидку на обучение детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"2024 год объявлен в России Годом семьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В рамках мероприятий по защите и сохранению традиционных семейных ценностей ДВФУ разработал систему скидок для многодетных сотрудников. Согласно положению о скидках по оплате образовательных услуг по образовательным программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, многодетные сотрудники, работающие в вузе на протяжении 5-10 лет, могут получить 20% скидку на обучение своих детей сроком на один учебный год", - разъяснили в пресс-службе.

Там отметили, что в истории ДВФУ это первый прецедент, когда на высшее образование предоставляется скидка. Сотрудники, проработавшие в вузе более десяти лет, могут снизить стоимость учебы детей на 30% на один учебный год. При сохранении и подтверждении статуса многодетной семьи скидку можно продлить на следующий год.

Правительство РФ в январе утвердило план основных мероприятий в рамках Года семьи. Он состоит из семи блоков, посвященных финансовой помощи семьям с детьми, в том числе для улучшения жилищных условий, сохранению репродуктивного здоровья граждан, работе с будущими родителями, укреплению у детей и молодежи семейных ценностей.