В Красноярске открыли первый в Сибири высокотехнологичный центр промышленной медицины

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, он будет обслуживать 15 крупных промышленных, стратегический предприятий

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Первый высокотехнологичный Центр промышленной медицины открыли на базе Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Красноярске. Об этом журналистам сообщил главный врач ФСНКЦ ФМБА Александр Фетисов.

"Сегодня мы открываем первый в Сибири высокотехнологичный Центр промышленной медицины на базе Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Красноярске. <…> Аналогичный центр промышленной медицины также сегодня будет открыт в городе Железногорске. В целом в ближайшие два года Федеральное медико-биологической агентство планирует открыть более 60 центров промышленной медицины в ведомственных медицинских организациях, а также перевести в цифровой формат все здравпункты, которые у нас развернуты на промышленных предприятиях", - сообщил Фетисов.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой, Центр промышленной медицины в Красноярске будет обслуживать 15 крупных промышленных, стратегический предприятий. "Работники этих предприятий в своей деятельности связаны и с определенными рисками производственными, с особо опасными иногда условиями труда. <…> Федеральное медико-биологическое агентство сохранило в постсоветском периоде систему промышленной медицины. В последние полтора года мы выводим систему промышленной медицины на современный уровень. <…> Фактически сформирована цифровая база, которая позволяет отслеживать в динамике состояние каждого работающего и проводить систему мер по недопущению развития у него профессиональной патологии и любой другой <…> патологии", - пояснила Скворцова.

Центр в Железногорске откроется на базе клинической больницы №51 ФМБА России. Эта больница обслуживает свыше 20 тыс. человек, среди которых 8 тыс. работников ФГУП "Горнохимический комбинат" (Росатом) и 9 тыс. сотрудников АО "Информационные спутниковые системы" (Роскосмос). Новые центры промышленной медицины оснащены современным цифровым оборудованием для функциональной, ультразвуковой и лучевой диагностики, единым комплексом кабинетов врачей-специалистов. По словам Фетисова, время, которое пациенты будут тратить на периодический осмотр, сократится с нескольких дней до четырех-пяти часов.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на открытии отметил, что практики работы Центра промышленной медицины будут использоваться в других городах региона. "Здорово, что центр построен таким образом, что есть первичное выявление признаков, необходимых для дальнейшего изучения состояния здоровья. Эта система работает в дополнение к общей системе здравоохранения Красноярского края, она позволяет заранее выявлять первичные признаки заболевания, проводить дополнительные обследования. <…> С другой стороны, для руководителей предприятий информация, которую получают в результате медицинских осмотров, является важной для улучшения условий труда", - пояснил Котюков.

О центрах

По данным ФМБА, в России действуют 14 новых центров промышленной медицины. 2024 году будут открыты еще более 20.