Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом восстановлено после непогоды

Рейс HZ-4621 авиакомпании "Аврора" вылетел из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск в 07:40 мск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Рейс HZ-4621 авиакомпании "Аврора" вылетел из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск на остров Кунашир после суточной задержки из-за непогоды на Курильских островах. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Кунашира.

"Погода восстановилась, самолет вылетел", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта Южно-Сахалинска, самолет вылетел в 15:40 (07:40 мск). Обратный рейс прибудет в областной центр в 18:55 (10:55 мск).

Ранее сообщалось, что из-за сильного бокового ветра на Кунашире аэропорт там не мог принимать и выпускать самолеты. Рейс из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск перенесли на 11 января. Соответственно был перенесен и обратный рейс.