Рейс из Москвы в Барнаул перенаправили в Новосибирск из-за ураганного ветра

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы в Барнаул, перенаправили в аэропорт Новосибирска из-за ураганного ветра и перепадов температур в столице Алтайского края. Об этом ТАСС сообщила специалист по связям с общественностью аэропорта Барнаула имени Германа Степановича Титова Ирина Гринева.

"По метеоусловиям сегодня наш аэропорт был закрыт для приема самолетов с 01:20 (21:20 мск 10 января) до 06:10 (02:10 мск), так как был шквалистый ветер, перепады температур с минуса на плюс. Мы не могли принять воздушные суда. Вследствие этого самолет авиакомпании "Победа" Москва - Барнаул ушел на Новосибирск. И пассажиры, которые должны были лететь обратным рейсом в Москву были направлены на автобусах в Новосибирск", - сообщила она.

Также Гринева сообщила, что самолет авиакомпании S7 из Москвы должен был прилететь в Барнаул в 07:05 (03:05 мск), однако его прилет задержали на шесть часов - до 13:33 (09:33 мск).

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" также задержан на семь часов. Самолет приземлится в аэропорту Барнаула в 15:27 (11:27 мск), изначально прибытие было запланировано на 08:45 (04:45 мск).

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС по региону, 11 января в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, а также усиление ветра до 19-23 м/с с порывами до 29-30 м/с, местами - до 33 м/с.