В Саратове устранили аварию, из-за которой было нарушено отопление в 652 домах

Авария на ТЭЦ-2 произошла 9 января

САРАТОВ, 11 января. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали аварию на ТЭЦ-2, в результате которой было нарушено отопление в 652 домах и 100 объектах социальной сферы в Заводском районе Саратова. Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ области.

"Авария ликвидирована. Специалисты ПАО "Т Плюс" приступили к постепенному повышению температурного режима, плавное повышение необходимо, чтобы избежать инцидентов на теплосетях и энергообъектах", - сказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов, чьи слова приводятся в сообщении.

В ведомстве отметили, что по поручению губернатора Романа Бусаргина на месте до полного устранения повреждений оставались министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов и глава города Лада Мокроусова.

По информации министерства, температура теплоносителя составляет 62 градуса. В течение двух часов параметры будут полностью восстановлены и достигнут 85-90 градусов.

В связи с аварией прокуратура Саратовской области организовала проверку.

Авария на ТЭЦ-2, которая привела к понижению параметров отопления, произошла 9 января. Вечером 10 января было выявлено новое повреждение, которое потребовало дополнительных ремонтных работ.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, в четверг дневная температура составит около минус 15 градусов, местами ожидается сильный снег и метель.