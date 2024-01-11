В Татарском проливе объявили экстренное предупреждение для судов из-за циклона

Быстрое обледенение судов ожидается 13 января при ветре 25-30 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Спасатели объявили на 13 января предупреждение для судов в связи с ожидаемым быстрым обледенением из-за непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"С первой половины ночи 13 января на юге Татарского пролива ожидается быстрое обледенение судов (2 см/ч и более) при северном северо-западном ветре 25-30 м/с (близкий к ураганному - прим. ТАСС) и высоте волн 3-4 м. Явление сохранится днем 13 января", - рассказали в пресс-службе агентства.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми районах южной половины Сахалина в связи с прогнозируемой метелью. Сейчас на острове спокойная погода, преимущественно без осадков и ветра.