Комитет Госдумы 15 января обсудит проекты об ответственности за треш-стримы

Поправками в Уголовный кодекс РФ предлагается сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует 15 января обсудить законопроекты, которыми предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей за треш-стримы и считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса РФ. Это следует из повестки комитета, опубликованной в думской базе данных.

Законопроекты внесены в Госдуму в декабре 2023 года группой депутатов и сенаторов в пакете с законопроектом о запрете так называемых треш-стримов.

Так, поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривается введение штрафов за распространение треш-стримов в размере от 200 до 600 тыс. рублей для граждан и от 300 до 700 тыс. рублей для должностных лиц. Дополнительно предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Исключение составит контент, имеющий отношение к науке или искусству, а также используемый в образовательных целях.

Поправками в Уголовный кодекс РФ предлагается сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством. Ужесточается наказание за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах, среди которых убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, а также похищение, истязание или побои.