Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого снегопада

В департаменте транспорта также рекомендовали водителям большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Снег и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг, жителям и гостям столицы рекомендуется по возможности пользоваться городским транспортом, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в сообщении.

В департаменте также рекомендовали водителям большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.

"Будьте внимательны, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - сказали в департаменте.

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве будет облачно, ожидается снег, местами метель, гололед, возможны снежные заносы. Температура воздуха составит минус 13 градусов.