Минвостокразвития предложило разработать стандарт теплых остановок для северных городов

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, положительный опыт создания таких остановок накопили, в частности, в Норильске и Якутске

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина поддержать разработку единого стандарта строительства теплых остановок общественного транспорта для северных городов России. Предложение прозвучало во время представления президенту мастер-планов дальневосточных городов в Хабаровске.

"Вы много путешествуете по России, в том числе по северным городам. На недавней встрече в Архангельске с первыми получателями "Арктической ипотеки" люди говорили о том, как важны теплые остановки в северном климате. <…> В случае, если вы поддержите, мы готовы разработать стандарт таких теплых остановок для всех северных городов, начиная с Дальнего Востока и Арктики со среднегодовой температурой ниже нуля", - сказал министр.

Он отметил, что министерство уже проанализировало имеющиеся практики. Хороший опыт создания теплых остановок накоплен в нескольких городах, в частности, в Норильске и Якутске. Там функционируют теплые остановки с подключением к интернету и антивандальными камерами.

Проект по установке теплых остановок в Якутске начали реализовывать в 2014 году. В них устанавливают мониторы для отслеживания прибытия автобусов, скамейки, пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, урны. Остановки оборудованы розетками для бесплатной зарядки гаджетов. В городе возведены почти 50 теплых остановок.