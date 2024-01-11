В МВД предупредили о новой схеме мошенников, генерирующих голоса друзей в соцсетях

Они взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp, скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают новые с нужным контекстом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. МВД России предупредило о новом виде мошенничества в социальных сетях, когда злоумышленники с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его знакомых, прикрепляя фото банковской карты с именем и фамилией. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"На первом этапе преступники взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов. Затем они скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают новые сообщения с нужным контекстом", - сказали в управлении.

В дальнейшем, отметили в МВД, злоумышленники рассылают эти сообщения в личные и групповые чаты с просьбой одолжить большую сумму денег. При этом они подкрепляют их сгенерированными голосовыми сообщениями и банковскими картами с поддельными именами получателей.