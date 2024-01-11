В Хабаровске начнут строительство и реконструкцию крупных объектов в 2024 году

По словам губернатора Михаила Дегтярева, также будет реализован проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию крупных социальных и промышленных объектов начнут в Хабаровске в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев президенту РФ Владимиру Путину во время презентации мастер-плана города.

"В этом году начинается строительство нового автобусного завода мощностью 470 единиц в год на первом этапе", - сказал Дегтярев. Объект станет ядром развития южной индустриальной зоны города.

В 2024 году также начнется строительство Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей по дальневосточной концессии. "Уже принято решение, объект спроектирован, деньги есть. В 2024 году мы начнем его строительство", - сказал губернатор. Центр рассчитан на 5 тыс. детей в год, такое оздоровительное учреждение будет возведено впервые с советских времен. Также в 2024 году начнется реконструкция заброшенного санатория "Уссури". Там в том числе смогут проходить реабилитацию участники спецоперации.

В планах и реализация крупного проекта по строительству самой протяженной набережной в дальневосточном регионе. "Знаковый объект - это объединенная набережная Амура. Старая набережная Невельского и новая на дамбе [Южного округа] , которая, по вашим решениям, после паводков построена. Будут они соединены. Мы все уже запроектировали, госэкспертизу прошли. В этом году начинаем забивать первые сваи и зайдем в воду", - добавил губернатор.

Будет реализован также проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея. Это позволит достать из запасников и показать публике 15 тыс. произведений искусства.

В рамках мастер-плана предусмотрено и жилищное строительство. В городе уже запущено семь проектов комплексного развития территорий, будет введено 3,7 млн кв. метров жилья. Речь в том числе идет о микрорайоне Ореховая сопка, который начал активно развиваться после запуска проекта тепломагистрали. Одним из ключевых проектов мастер-плана является проект межвузовского кампуса. "Он будет встроен в городскую среду и, можно сказать, частью его будет новая жилая застройка, включая реновацию. Планируется строительство здесь технопарка креативных индустрий", - сказал губернатор.

О мастер-плане

Мастер-план Хабаровска сочетает социально-экономическое и пространственное развитие города до 2030 года. Основой развития экономики станет кластеризация базовых отраслей. Будет активно развиваться экономика свободного времени, усилится роль машиностроения, обрабатывающей промышленности, производства строительных материалов. Цель пространственного развития - превращение Хабаровска в город самобытных и самодостаточных районов. Запланирована экономическая ревитализация центра.