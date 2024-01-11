ВОЗ: около 10 тыс. человек умерли от ковида в декабре вследствие праздничных собраний

В почти 50 странах число госпитализаций увеличилось на 42%, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Примерно 10 тыс. человек умерли из-за распространения нового варианта JN.1 коронавируса SARS-CoV-2 на фоне праздничных мероприятий, прошедших по всему миру в декабре. Об этом сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Данные из различных источников свидетельствуют о росте числа случаев передачи вируса в декабре, чему в значительной степени способствовали праздничные собрания и распространение варианта JN.1", - заявил он. Глава ВОЗ уточнил, что в декабре было зарегистрировано около 10 тыс. смертей, а число госпитализаций увеличилось на 42% почти в 50 странах - в основном в Европе, а также в Северной и Южной Америке. Уровень заболеваемости, скорее всего, вырос и в других странах, которые, однако, не поделились соответствующими сведениями с организацией, добавил он.

Гебрейесус призвал правительства стран мира продолжать внимательно следить за развитием ситуации и обеспечивать бесперебойный доступ к вакцинам и медицинскому обслуживанию. Он указал, что сейчас вариант вируса JN.1 самый распространенный в мире. По словам главы ВОЗ, существующие вакцины "должны обеспечивать определенную защиту".