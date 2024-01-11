В Югре открылась мультимедиа-выставка о 100-летии Сургутского района

Она будет работать до 20 марта 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Масштабная мультимедийная выставка, посвященная 100-летию Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, начала работу в Сургуте в историческом парке "Россия - моя история. Югра". В 14 залах представлена информация о каждом поселении, посетители смогут узнать о выдающихся жителях, интересных исторических фактах, увидеть редкие фотографии и оцифрованные архивные документы, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"В день векового юбилея района - 11 января 2024 года, открыта мультимедийная выставка "100 лет уверенного роста" в Сургуте в историческом парке "Россия - моя история. Югра". Она размещается в 14 залах и трех локациях - кинозал, музейный уголок, детская интерактивная зона с викторинами", - сказано в сообщении.

Здесь показаны история каждого поселения района, можно увидеть редкие фотографии и оцифрованные архивные документы, достижения района и развитие системы образования, культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства.

При этом, для усиления эффекта присутствия на выставке используется звуковое сопровождение, которое ассоциируется с тем или иным поселением. Например, в зале села Ульт-Ягун посетителей встречает шум железной дороги, а села Тундрино - звуки гитары, которые напоминают о традиционном бардовском фестивале. Для детей предусмотрена интерактивная зона - здесь можно проверить свои знания об истории Сургутского района, поучаствовав в увлекательной викторине.

Как отметили в администрации, выставка будет открыта по 20 марта 2024 года.

Сургутский район образован 11 января 1924 года. Он считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских и девять сельских поселений.