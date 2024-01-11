Самолеты Мурманск - Москва ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Их расчетное время прибытия перенесено на 13:20 и 17:20 мск соответственно

МУРМАНСК, 11 января. /ТАСС/. Два самолета, летевшие в Мурманск из Москвы, ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий по решению экипажей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла, уточнив, что аэропорт Мурманска работает в обычном режиме.

"Самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь", летевшие в Мурманск из Москвы, ушли на запасные аэродромы в Архангельск и Санкт-Петербург по решению командиров воздушных судов. Аэропорт Мурманска работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн табло мурманского аэропорта, рейсы из Москвы были ночными, теперь расчетное время их прибытия перенесено на 13:20 и 17:20 мск.

По информации синоптиков, минувшей ночью в Мурманской области наблюдалось ухудшение погодных условий - усиление ветра и метель. Температура воздуха минус 5-10 градусов, гололедица.