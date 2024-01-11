Путин назвал заботу о репродуктивном здоровье населения одной из ключевых задач для РФ

Президент РФ согласился с мнением одного из участников встречи о том, что рост населения напрямую отражается на показателях ВВП

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Репродуктивное здоровье населения отражается на демографических показателях страны и является одним из ключевых направлений, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Действительно, одно из важнейших направлений - репродуктивное здоровье населения. И в конечном итоге это отражается на количестве детей граждан страны. Это одна из ключевых задач для России. Одна из ключевых абсолютно", - сказал Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

Он согласился с мнением одного из участников встречи о том, что рост населения напрямую отражается на показателях ВВП, однако отметил, что "не население [растет] для ВВП, а ВВП для населения".

Страховая отсрочка

Глава государства также поддержал идею о распространении режима отсрочки льгот по страховым взносам на тех, кто стал резидентом территорий опережающего развития до 1 января 2023 года. "Речь идет о том, чтобы срок, в течение которого действуют эти льготы, сместить на год вправо, остановить на время стройки? Потому что на первом этапе они уже не очень нужны, а потом уже время уходит и льготы действуют слишком короткое время", - уточнил Путин, комментируя соответствующее предложение предпринимательницы из Бурятии, которая руководит центром репродуктивного здоровья.

"Мы так и сделаем. Так и обязательно с правительством договоримся. Это правильный подход. Он справедливый", - заверил президент.